Ina und Malte Carstens bangen um ihre mit hohem Aufwand entwickelten Windkraftpläne. Foto: Achim Krauskopf up-down up-down Bürgerentscheid in Bosau Wer Windkraft will, muss „Nein“ ankreuzen Von Achim Krauskopf | 17.09.2022, 08:00 Uhr

Alle Bosauer ab 16 Jahren sind aufgerufen, über Windkraftanlagen in der Gemeinde zu entscheiden, aber der Stimmzettel ist schwer verständlich: Wer in der Gemeinde Bosau keine Windkrafträder haben will, muss mit Ja stimmen. Wer denkt, dass auch in Bosau mit Windkraft ein Beitrag gegen den Klimawandel geleistet werden sollte, muss mit Nein stimmen.