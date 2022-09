Die vorherrschende Energiekrise in Deutschland hat sicherlich auch zur Entscheidung der Bosauer für hohe Windkraftanlagen beflügelt. Symbolfoto: Julian Stratenschulte up-down up-down Bürgerentscheide schafften Quoren nicht Bosauer stimmen für den Bau von Windkraftanlagen in ihrer Gemeinde Von Michael Kuhr | 26.09.2022, 00:11 Uhr

Die Entscheidung über die Zukunft der Windkraft in der Gemeinde Bosau ist gefallen: Bosau hat sich am Sonntag in zwei Bürgerentscheiden gegen die Aufstellung von gemeindlichen Bebauungsplänen entschieden. Allerdings hatte der Bürgerentscheid auch das erforderliche Quorum von 20 Prozent (Mindeswahlbeteiligung) nicht erreicht. Warum das Ergebnis erst kurz vor Mitternacht feststand: