Im Rahmen des Projektes „Smart Kreis OH" wird aktuell eine kreisweite Digitalisierungsstrategie erarbeitet. Tagung am 15. Juni in Oldenburg Bürger können Digitalisierungsstrategie in Ostholstein mitgestalten

Landrat Reinhard Sager sieht in der Digitalisierung eine große Chancen gerade für den ländlichen Raum. In der Strategieerstellung legt der Kreis Ostholstein dabei großen Wert auf die Beteiligung der Einwohner in Ostholstein, um aktuelle Themen und Herausforderungen sowie konkrete Projektideen aus der Bevölkerung in den Strategieprozess einfließen zu lassen.