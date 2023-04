Die Grünen Bewerber: (von links, mit Listen-Platzierung) Alfred Grüter (10), Pascal Schumann (9), Claas Hiebenthal (18), Volker Rosenau (13), Wiltrud Matthes (5), Berith Holst (7), Reinhard Sohns (2), Falk Krüger (12), Stefan Sauer (14), Monika Obieray (1), Tilo Strüber (6), Johannes Scheele (11), Jonathan Stock (17), Per Köster (4), nicht abgebildet sind Elisabeth Scheele (15) Kristin Schwartau (3), Norbert Jacobsen (16) und Christian Martens (8). Foto: oha up-down up-down Kandidaten für alle 14 Bezirke Bündnis 90/Die Grünen eröffnen den Kommunalwahlkampf in Eutin Von oha | 09.04.2023, 15:38 Uhr

Mit dem sechswöchigen Plakatierungszeitraum haben die Grünen in Eutin den Kommunalwahlkampf eingeleitet. Sie treten in allen 14 Wahlbezirken mit Direktkandidaten an.