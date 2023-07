Auf mehreren Hektar brannte ein Stoppelfed zwischen Auf mehreren Hektar brannte ein Stoppelfed zwischen Bujendorf und Roge. Ein Übergreifen auf das dahinter liegende Weizenfeld zu verhindern, war die größte Herausforderung für die Wehr. Foto: Arne Jappe up-down up-down Brennende Felder in Ostholstein Feuer auf Stoppelfeld – Großeinsatz für Feuerwehr bei Bujendorf Von Arne Jappe | 15.07.2023, 18:03 Uhr

Großeinsatz für mehrere Feuerwehren in der Gemeinde Süsel. Zwischen Bujendorf und Roge brannten am Sonnabend mehrere Hektar Stoppelfeld. Das Feuer griff auf Sträucher und Bäume über. Auch andernorts gerieten Felder in Brand. Mehr als 70 Einsatzfahrzeuge waren unterwegs im Kreis.