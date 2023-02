Mitglieder des Bosauer Sportvereins schätzen die Möglichkeiten, die die Turnhalle ihnen ermöglicht. Der Verein möchte die Halle gern erhalten. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Dringender Appell an Gemeinde Bosauer SV möchte die alte Sporthalle für den Turnsport behalten Von Michael Kuhr | 21.02.2023, 15:14 Uhr

Die Fritz-Latendorf-Turnhalle in Hutzfeld muss dringend saniert werden. Es regnet an mehreren Stellen durch. Um das Wissen einer leeren Gemeindekasse hat der Bosauer SV ein hilfreiches Angebot unterbreitet. Doch so recht wollte die Bosauer Gemeindevertretung darauf nicht einsteigen.