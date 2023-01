Das Wasser des Großen Plöner Sees am Bosauer Badestrand war nur 3 Grad „warm“. Es hielt etwa 23 Schwimmerinnen und Schwimmer nicht ab. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Bei 10 Grad Luft- und 3 Grad Wassertemperatur Bosauer stürzten sich in die kalten Fluten des Großen Plöner Sees Von Michael Kuhr | 07.01.2023, 14:09 Uhr

Was die Ferienorte an der Ostsee können, das kann der Luftkurort Bosau schon lange: Anbaden. Am Samstag stürzten sich 23 Wagemutige in die Fluten des Großen Plöner Sees. Und es gab wertvolle Tips gegen das Frieren im kalten Wasser.