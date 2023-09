Gemeinde Bosau hat Zugänge versperrt Bosau: Weiden als Uferschutz ärgern Anlieger am Großen Plöner See Von Michael Kuhr | 24.09.2023, 08:34 Uhr Seit 40 Jahren bietet die Reinfelder Surfgemeinschaft an der Brookschen Uferwiese seine Jugendausbildung an: Franz, August und Jasper dürfen nun an dieser Stelle nicht mehr auf das Wasser. Foto: oha up-down up-down

Anlieger und Nutzer sprechen von einem Schildbürgerstreich am Großen Plöner See in der Gemeinde Bosau. An der Brook‘schen Uferwiese hatten sich zwischen den Weiden von Menschenhand Zugänge in den See „gebildet“, die jetzt von der Gemeinde Bosau abgesperrt wurden. Warum?