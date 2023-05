Die Besatzung eines Funkwagens des Polizeireviers Eutin klärte eine Lage in Bosau am Großen Plöner See. Symbolfoto: IMAGO/Alexander Pohl up-down up-down Nach mutmaßlichem Diebstahl Bosau: Frau flüchtet vor der Polizei in den kalten Großen Plöner See Von Michael Kuhr | 02.05.2023, 13:33 Uhr

Ordentlich was los war am Montagabend am Großen Plöner See bei Bosau. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aber auch des Rettungshubschraubers „Christoph 12“ waren alarmiert worden. Eine Person war vor der Polizei ins kalte Wasser geflüchtet.