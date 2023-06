Polizei und Rettungskräfte wurden zu zwei Einsätzen Sonntagnachmittag an die Badestelle Bosau am Großen Plöner See alarmiert. Auch Rettungshubschrauber „Christoph 12“ war im Einsatz. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Polizei und Rettungsdienst Ostholstein Bosau Badestrand: Mann durch Stichflamme am Grill schwerverletzt Von Constanze Emde | 19.06.2023, 10:13 Uhr

Gleich zwei Einsätze gab es Sonntagnachmittag in Bosau am Badestrand. Einen Badeunfall auf der Schwimminsel und eine Stichflamme am Grill, bei der sich ein Mann schwere, großflächige Verbrennungen zuzog und nach Lübeck geflogen werden musste. Was bekannt ist.