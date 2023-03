Einfach am Straßenrand des Bockholter Baums in der Gemeinde Süsel illegal abgelegt: Farbeimer und Reste einer Renovierung. Foto: Polizei up-down up-down Polizei sucht nach Zeugen Müll einer Renovierung einfach illegal am Straßenrand entsorgt Von Michael Kuhr | 29.03.2023, 19:36 Uhr

Was ist denn nur in der Gemeinde Süsel los? Schon wieder haben Unbekannte Müll am Straßenrand entsorgt – diesmal zwischen Eutin und Bockholt. Das teile die Polizei mit. Sie sucht jetzt nach Zeugen. Was genau illegal entsorgt wurde.