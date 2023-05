Die polnische Band „Lucky Troubles“ eröffnete am Donnerstag das 32. Bluefest in Eutin. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Eutin Bluesfest 2023 gestartet: Vier Tage lang kostenlose Konzerte auf dem Markt Von Alexander Steenbeck | 18.05.2023, 16:28 Uhr

Was Veranstalter Helge Nickel vom Verein „Baltic Blues“ zum Start des Bluesfests in Eutin sagt und was auch die Besucher tun können, damit für die kostenlosen Konzerte weiterhin kein Eintritt verlangt wird.