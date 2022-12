Die Gemeinde Malente hat einen Flyer vorbereitet, um die Menschen über die Gefahr und richtiges Verhalten bei einem Blackout vorzubereiten. Foto: Emde/Nobis/Schröder up-down up-down Was tun bei Blackout Malente: So gut ist Malente auf den großen Stromausfall vorbereitet Von Claudia Resthöft | 14.12.2022, 16:47 Uhr

Was tun, wenn plötzlich der Strom ausfällt? Wo und wie gibt es Informationen und ist die Versorgung mit Wasser gesichert? Darüber will Malente als Vorbild nun alle Einwohner informieren. Was zu beachten ist.