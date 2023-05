Pusten musste ein Autofahrer, der zuvor seine Kinder bei seiner Ex-Frau nach dem Pfingstwochenende wieder abgegeben hatte. Er war offenbar betrunken unterwegs. Symbolfoto: oha up-down up-down Polizei kassierte Führerscheine über Pfingsten Betrunkener Vater fährt Kinder zur Ex: Führerschein erst mal weg Von Michael Kuhr | 30.05.2023, 16:18 Uhr

Zwei Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Autofahrern über Pfingsten im Kreis Ostholstein meldet die Polizeidirektion Lübeck im Kreis Ostholstein. Bei einem Unfall vor der Ostseetherme in Scharbeutz als auch bei einem Vater, der seine Kinder an seine Ex übergab, war Alkohol im Spiel.