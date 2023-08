Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr kam es in Ratekau auf der Eutiner Straße (L309) an der Abbiegung zur Blüchereiche zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Ersten Informationen der Polizei zufolge befuhr der Fahrer eines VW UP aus dem Kreis Ostholstein die L309 in Richtung Ratekau. Im Gegenverkehr wollte der Fahrer eines Mercedes SUV aus Hamburg nach links in die Blüchereiche abbiegen. Dabei hatte dieser offenbar den herannahenden Volkswagen übersehen. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die Beifahrerseite des Mercedes.

Fahrzeuge mussten nach dem Unfall auf der L309 bei Ratekau abgeschleppt werden

Durch den Unfall wurden laut Polizeiangaben alle drei Fahrzeuginsassen verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Lebensgefahr bestand bei keinem der Verletzten, teilte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mit. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Unfall ereignete sich genau vor einem beliebten und zur Unfallzeit gut besuchten Restaurant. Zum Schutz der Unfallbeteiligten und um ein ungestörtes Arbeiten von Rettungskräften und Polizei zu gewährleisten, bauten die Helfer einen Sichtschutz in Richtung Terrasse des Restaurants auf.

L309 als Ausweichstrecke für die A1: Langer Rückstau nach Unfall bei Ratekau

Wegen des Unfalls staute sich der Verkehr auf der A1 in Richtung Süden aufgrund von einer Baustelle und des Rückreiseverkehrs auf mehreren Kilometern. Die L309 dient als Umleitungsstrecke und war stark frequentiert. Dementsprechend entstand auch auf der Eutiner Straße während der etwas über einstündigen Vollsperrung ein langer Rückstau aus Richtung Ratekau.