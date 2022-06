Die Feuerwehr musste Teile des Daches abdecken, um an den Brandherd zu kommen. FOTO: Claudia Resthöft Feuerwehreinsatz in Malente Dachstuhlbrand: Baustelle behindert Löscharbeiten in Timmdorf Von Claudia Resthöft | 15.06.2022, 09:00 Uhr

In einem Haus in der Timmdorfer Dorfstraße war am Dienstag Abend Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten wurden durch die große Baustelle in der Ortsdurchfahrt erschwert.