Umweltprüfung wird nachgeholt Baugebiet in Benz: So teuer wird das Urteil aus Leipzig Von Bernd Schröder | 13.10.2023, 16:49 Uhr Das neue Baugebiet in Benz ist bereits komplett erschlossen, liegt jedoch aufgrund des Gerichtsurteils vorerst auf Eis. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down

Als eine der ersten Kommunen in Schleswig-Holstein reagiert Malente auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Warum die Umweltprüfung in diesem Fall nur das ergibt, was ohnehin jedem klar war.