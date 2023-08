Vor Sperrung der Sebastian-Kneipp-Straße Bauernmarkt Malente: Das ist das Programm 2023 an der Tews-Kate Von Claudia Resthöft | 25.08.2023, 15:19 Uhr Zum 26. Mal findet im September der Malenter Bauernmarkt statt. Foto: Achim Krauskopf up-down up-down

„Dieksee in Flammen“ und das Internationale Musikfest fielen in diesem Jahr bereits aus. Wenigstens der Bauernmarkt Malente findet statt. Was die Mats für die 26. Auflage der Veranstaltung plant.