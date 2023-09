Auf der A1 stehen Bauarbeiten an: Zum einen erhält die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Gremersdorf und Heiligenhafen-Mitte eine neue Fahrbahndecke auf der Richtungsfahrbahn Fehmarn. Die Arbeiten hierzu beginnen am 4. September ab 6 Uhr. Während der Bauarbeiten sind zuerst der Standstreifen und der halbe Hauptfahrstreifen, danach der Überholfahrstreifen und der halbe Hauptfahrstreifen gesperrt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Der Verkehr soll einspurig am Baustellenbereich vorbeilaufen. Die Auffahrt auf die A1 an der Anschlusstelle Gremersdorf in Fahrtrichtung Fehmarn wird für die Dauer der Bauzeit gesperrt. „Es wird empfohlen, über die Anschlussstelle Heiligenhafen-Mitte auszuweichen“, hieß es. Eine entsprechende Hinweisbeschilderung werde aufgebaut.

Rast-Anlage voll gesperrt

Zum anderen erhält der Parkplatz „Hasselburger Mühle“ an der A1 in Fahrtrichtung Norden Fehmarn zurzeit eine neue Fahrbahndecke. Diese Arbeiten laufen noch bis zum 8. September unter Vollsperrung der Rast-Anlage. „Die Sperrung ist aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit erforderlich“, teilte die Autobahn GmbH weiter mit. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf den Rastplatz „Neustädter Bucht“ oder die Rast-Anlage „Damlos“ auszuweichen.

Anschlussstelle Ratekau gesperrt

Doch damit nicht genug: Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Richtungsfahrbahn Süd der A1 zwischen den Anschlussstellen Sereetz bis Pansdorf wird die bestehende Baustelleneinrichtung auf der Richtungsfahrbahn Nord um etwa fünf Kilometer bis kurz vor die Anschlussstelle Pansdorf verlängert. Die Umbauarbeiten an der Arbeitsstellensicherung beginnen ab dem 5. September. In diesem Zusammenhang wird die Auf- und Abfahrt Ratekau in Richtung Süden ab dem 14. September voll gesperrt. „Die Arbeitsstellensicherung einschließlich der Sperrung der Anschlussstelle Ratekau in Richtung Süden bleiben bis zum Abschluss der Bauarbeiten bis voraussichtlich Juni 2024 bestehen“, so die Autobahn GmbH.

Wegen der notwendigen Tagesbaustellen für die Verlängerung der Arbeitsstelleneinrichtung steht dem Verkehr vom 4. bis 17. September in Richtung Norden teilweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In Richtung Süden bleiben in dieser Zeit überwiegend zwei Fahrstreifen aufrechterhalten. Ab dem 18. September werden dem Verkehr wieder durchgängig zwei Streifen Richtung Norden und ein Streifen Richtung Süden zur Verfügung stehen.