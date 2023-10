Schadstoffgutachter untersucht weiter Eutins Bauamt geschlossen: Kein Asbest im Staub, aber Blei in der Farbe Von Constanze Emde | 06.10.2023, 08:31 Uhr Das Gerüst bleibt wohl noch eine Weile ungenutzt: Zur Überraschung aller wurde noch Blei in der Farbe der Fenster nachgewiesen. Die ist allerdings seit mehr als 30 Jahren verboten. Foto: Constanze Emde up-down up-down

Nun also doch: Nachdem kein Asbest in den Staubproben gefunden wurde, sorgt nun Blei in der Fensterfarbe für die nächste Schließung des Bauamtes. Was der Fund des Schadstoffgutachters für die Mitarbeiter bedeutet und wie es jetzt weiter geht.