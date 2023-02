Um 3.27 Uhr war der Alarm eingegangen. Foto: Stefan Strehlau up-down up-down Bad Schwartau Dachstuhl brannte an der Kirchenstraße Von Stefan Strehlau | 18.02.2023, 11:00 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es an der Kirchenstraße in Bad Schwartau zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand, der die Feuerwehren aus Bad Schwartau-Rensefeld, Groß Parin und Stockelsdorf bis 7 Uhr in Trab hielt.