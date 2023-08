KI-Kunst in Eutin Ausstellung zeigt, wie Künstliche Intelligenz Szenen aus Hitchcock-Filmen interpretiert Von Alexander Steenbeck | 23.08.2023, 12:01 Uhr „Hitchcock träumt“: Ein besonderes Kunst-Projekt bringt erstmals durch Künstliche Intelligenz generierte Werke in eine Ausstellung nach Eutin. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down

Erstmals ist KI-Kunst in Eutin zu erleben. Was Besucher der Ausstellung „Hitchcock träumt. Die KI und das unbekannte Dritte“ erwartet und was bei einem Podiumsgespräch diskutiert werden soll.