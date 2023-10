Kunstkreis zeigt Bilder Ausstellung in Eutin: Fotos zeigen das Vietnam und China von früher Von Jan Melchior Bonacker | 11.10.2023, 08:00 Uhr Die Bilder von Helga Strübing (vorne) sind ab dem 14. Oktober im Kunstraum 36 in der Ausstellung des Kunstkreises unter Vorsitz von Ilse Heberlein (hinten) zu sehen. Foto: Jan Melchior Bonacker up-down up-down

In einer Fotoausstellung zeigt der Eutiner Kunstkreis Bilder von Helga Strübing. Unter dem Titel „Begegnungen in Asien“ präsentiert sie ihre Leidenschaft für den Kontinent. Was die Fotos besonders macht.