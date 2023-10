Ausstellung öffnet ab Freitag Frauenbilder im Ostholstein-Museum: Ernste Gräfin trifft auf nackte Nymphen Von Jan Melchior Bonacker | 12.10.2023, 16:00 Uhr Museumsdirektorin Julia Hümme (l.) und ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Sophie Matuszczak haben die Ausstellung ausschließlich aus den Beständen des Museums bestückt. Foto: Jan Melchior Bonacker up-down up-down

Wie sich das Frauenbild in der Kunstgeschichte geändert hat, will die neue Sonderausstellung „Frauenbilder“ im Ostholstein-Museum in Eutin zeigen. Dabei liegt der Fokus ausdrücklich nicht auf feministischer Kunst.