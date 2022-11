Urlaubsgäste fühlen sich besonders wohl am Strand des Luftkurortes Bosau. Hier hat der Tourismusverein mit Erlösen aus Veranstaltungen unter anderem auch für eine Badeinsel oder eine Rutsche gesorgt. Foto: TI GPS/Anne Weise up-down up-down Außerordentliche Mitgliederversammlung Beschließen Mitglieder Auflösung des Tourismusvereins in Bosau? Von Michael Kuhr | 15.11.2022, 13:55 Uhr

Der Bosauer Tourismusverein hat in seiner Blütezeit zusammen mit der Feuerwehr und dem Dorfvorstand das gesellschaftliche Leben im Luftkurort Bosau bestimmt. Doch auch in Bosau hat alles seine Zeit. Der Verein steht offenbar vor seiner Auflösung. Die Mitglieder treffen sich dazu am Donnerstag (17. November).