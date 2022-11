Zwei Jahre lang wird in Bosau über die Neuordnung der acht Ortswehren gesprochen. Das Ergebnis soll für die nächsten 30 bis 50 Jahre halten. Gespräche mit dem Kreis Ostholstein, mit Kreiswehrführer Hasselmann aber auch etliche Dienstversammlungen liegen hinter Gemeindewehrführer Andreas Riemke und auch Bürgermeister Eberhard Rauch. Für ordentlich Druck auf den Kessel sorgte am 20. April 2021 eine – vermutlich durch einen besorgten Gemeindevertreter veranlasste – Inspektion der Feuerwehrhäuser in Bosau und Liensfeld durch die Feuerwehrunfallkasse (FUK) Nord, die nach Feststellung erheblicher Mängel den Versicherungsschutz für die Einsatzkräfte beider Wehren nur noch bis Ende 2024 gewährt.

So muss es bis Ende 2024 zum Neubau der Feuerwehrhäuser in Bosau und Liensfeld kommen, weil die Räume in vielen Punkten nicht mehr den Erfordernissen entsprechen. Und es steht neues Ungemach ins Haus: Die FUK hat sich für Ende November erneut in der Gemeinde Bosau angemeldet, will diesmal die Feuerwehrhäuser in Hassendorf und Wöbs inspizieren. Diesmal soll ein Angehöriger einer Feuerwehr aus der Gemeinde Bosau der Initiator des Besuches sein, zeigt sich Bürgermeister Eberhard Rauch wenig begeistert. Auch über den Wunsch der FUK: Die Feuerwehren sollen selbst die Inspektion begleiten. Von der Gemeinde Bosau sei formell keine Rede. „Die Gemeinde will aber bei der Inspektion dabei sein“, kündigte Rauch am Dienstagabend auf der Informationsveranstaltung der Gemeinde zur Neuordnung der Feuerwehren an.

Schmiedet seit zwei Jahren Pläne über die Zukunft, die nicht bei allen Feuerwehren in der Gemeinde Bosau Anklang finden: Gemeindewehrführer Andreas Riemke. Foto: Michael Kuhr Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Was ist geplant: Die Feuerwehren Majenfelde-Quisdorf und Thürk sollen in einem neuen Feuerwehrhaus im Bereich des Thürker Redders zusammengelegt werden. Braak und Klenzau sollen mit der Freiwilligen Feuerwehr Liensfeld-Kiekbusch vereint werden. Braak erhält eine Löschgruppe. Aufgeteilt werden soll die Ortswehr Bichel, Wöbs, Löja bei den Nachbarwehren in Bosau und Hutzfeld. Dafür soll am Ortsausgang Hutzfelds in Richtung Wöbs ein neues, zentrales Feuerwehrhaus gebaut werden. Unangetastet bleibt die Ortswehr in Hassendorf, was seinen Grund in den gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfristen und Ausrückzeiten hat.

Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse Nord müssen erfüllt werden

Bürgermeister Eberhard Rauch umriss in der Sporthalle vor Gemeindevertretung und Feuerwehren die Ziele der Neuorganisation: Es müssen der Brandschutz für die ganze Gemeinde Bosau auf 64 Quadratkilometer flächendeckend sichergestellt, Ressourcen eingespart und die Anforderungen der Hanseatischen Feuerwehrunfallkasse Nord erfüllt werden. Das vorhandene ehrenamtliche Personal erfülle die gesetzlichen Erfordernisse in fünf Ortswehren dann sehr gut.

In heutiger Zeit wohl nicht mehr zumutbar: Das uralte Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Braak-Klenzau in Braak. Foto: Michael Kuhr Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ein erstes Konzept, das dem Kreis Ostholstein und dem Kreiswehrführer vorgelegt wurde, musste nachgebessert werden. Der zweite Anlauf der Planungen wurde in der Gemeindewehr von sieben Ortswehren befürwortet und der Ortswehr Bichel, Wöbs, Löja abgelehnt. Der Grund: Die Wehr soll aufgeteilt werden. Wichtig bei allen Überlegungen von Riemke und Rauch ist die Einhaltung der ersten Hilfsfrist von 10 Minuten und einer zweiten Hilfsfrist von 13 Minuten.

Am Ende wird die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren gesteigert

Mit den vorgelegten Plänen, so Andreas Riemke, sind 95 Prozent des Gemeindegebietes mit der Feuerwehr innerhalb der vorgegebenen Hilfsfristen versorgt. Zusätzlich müssten die Fahrzeuge angepasst werden, um am Ende auch die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren zu steigern. Bei fünf Ortswehren werde die Mindestzahl von 27 Aktiven und acht Atemschutzgeräteträgern pro Wehr deutlich erreicht – was bei einigen der aktuell acht Ortswehren schon nicht mehr der Fall ist.

Die Gemeindevertreter haben natürlich die entstehenden Kosten vor Augen. „Es bedarf einer erheblichen finanzielle Anstrengung“, umriss Bürgermeister Rauch die Lage. Derzeit bemühe sich die Gemeinde um die Förderung durch ein Gemeindeentwicklungskonzeptes. Darunter falle auch die Feuerwehr und die Gemeinde müsste bei erwarteter 75prozentiger Förderung selbst nur noch 2,5 Millionen Euro zahlen. Sie geht also von 10 Millionen Euro an Kosten für die Feuerwehrhäuser aus. Das alles muss dann in sieben Jahren Förderzeitraum über die Bühne gehen. Hinzu kommt die Veränderung von Art und Ausstattung der Fahrzeuge. Es wird um Millionen Euros in den nächsten Jahren gehen – alles aus Schulden finanziert.

Weiterhin Kritik aus den Reihen der Blauröcke aus Wöbs, Löja und Bichel

Am Ende des Informationsabends ergriff Hendrik Jähn, Ortswehrführer in Bichel, Wöbs, Löja das Wort. Seine Wehr lieferte Ende Oktober die einzige Gegenstimme zur Neuorganisation der Feuerwehren in der Gemeinde Bosau. Er forderte die Gemeinde auf, bei den von Gemeindewehrführer Andreas Riemke aufgezeigten Ausrückzeiten etwas genauer hinzusehen. Auch sollte abgewartet werden, ob die Gemeinde überhaupt am Gemeindeentwicklungskonzept teilnimmt. In einer mehrseitigen schriftlichen Stellungnahme aus Wöbs wird angemahnt, dass nach dem neuen Brandschutzgesetz die Feuerwehr, die in andere Wehren überführt werden solle, dem Vorhaben zustimmen müsse. Das sei nicht geschehen.