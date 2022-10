Hendrik Wiggering zeigt wie es geht: Mit der Forke lassen sich die Knollen leicht aus der Erde holen. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down Landwirtschaft zum anfassen Auf Gut Trenthorst bei Plön kann man seine Kartoffeln jetzt selber ausbuddeln Von Sebastian Kaiser | 14.10.2022, 12:53 Uhr

Sechs Tonnen Kartoffeln warten auf interessierte Abnehmer. Der innovative Landwirt Hendrik Wiggering aus Trent im Kreis Plön bietet in diesem Jahr erstmalig Kartoffeln in Bio-Qualität zum selbst ausgraben an. Die Aktion soll an die Vermietung seiner bisher 110 Parzellen für private Gärtner anknüpfen.