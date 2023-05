Seit Anfang Mai wird die 49 Jahre alte Anne K. aus Lütjenburg vermisst. Sie hielt sich zuletzt in Kiel auf. Da bisherige Suche der Polizei verlief ohne Ergebnisse. Deshalb wird nun die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Die in Lütjenburg lebende Frau ist etwa 170 cm groß und schlank. Sie wurde zuletzt am 6. Mai im Bereich der Arnold-Heller-Straße in Kiel gesehen. Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort gibt es nicht.

Anne K. wird seit Anfang Mai vermisst Foto: Polizeidirektion Kiel

Sie ist dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Eine Straftat vermutet die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.

Personen, die Frau K. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Polizei unter 0431 / 160 3333 oder 110 zu informieren.