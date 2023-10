Gefahrguteinsatz: Betreten verboten Amtsgericht Oldenburg gesperrt nach Brief mit unbekanntem Pulver Von Constanze Emde | 06.10.2023, 12:44 Uhr Weißes, unbekanntes Pulver sorgt für einen Großeinsatz Gefahrgut im Oldenburger Amtsgericht. Die Dekontaminationsstrecke ist bereits aufgebaut. Nun kommt es auf die Analyse der Experten an. Foto: Feuerwehr Eutin up-down up-down

Ein Brief mit einem unbekannte, verdächtigen Pulver sorgt derzeit für einen Großeinsatz am Oldenburger Amtsgericht. Ist die weiße Substanz eine Gefahr für die Mitarbeiter? Das sollen Spezialisten analysieren. Im Brief war eine drohende Botschaft, das Gericht wurde evakuiert, die Göhler Straße gesperrt.