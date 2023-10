Entwarnung nach Großeinsatz Amtsgericht Oldenburg: Briefe waren mit Mehl und Backpulver gefüllt Von Constanze Emde | 06.10.2023, 15:21 Uhr Alle Dekontaminationsstrecken müssen zurückgebaut werden. Ein Brief mit verdächtiger Substanz und Botschaft hat für einen Großeinsatz von mehr als 100 Rettungskräften von Feuerwehren, Polizei und THW gesorgt. Foto: Feuerwehr Eutin up-down up-down

Die Polizei gibt Entwarnung im Fall des verdächtigen Briefes: Die analytische Taskforce aus Hamburg hat vor Ort die weiße Substanz im Brief untersucht. Während des Einsatzes wurde ein zweiter verdächtiger Brief gemeldet – an einer Privatadresse. Was es damit auf sich hat.