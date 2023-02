Nach Brandstiftung durch einen Patienten kam es im Haus 2 der Ameos Klinik in Neustadt zu einem Feuer im ersten Stock. Das Gebäude musste evakuiert werden. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down Großeinsatz der Feuerwehr in Neustadt Ameos: Sechs Verletzte nach Brandstiftung im Zimmer eines Bewohners Von Sebastian Kaiser und Constanze Emde | 21.02.2023, 14:17 Uhr | Update vor 37 Min.

Kurz nach 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte in Neustadt und Umgebung zum Feuer aufs Ameos-Gelände am Wiesenhof gerufen. Das Zimmer eines Bewohners stand in Flammen. Mitarbeiter wurden auch verletzt.