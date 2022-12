Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das Feuer löschen. Foto: Arne Jappe up-down up-down Brandserie in Ostholstein Ameos-Klinik in Heiligenhafen: Erneut Feuer in Patientenzimmer Von Arne Jappe | 26.12.2022, 09:08 Uhr

Schon wieder Feueralarm in einem Gebäude auf dem Gelände der Ameos-Klinik in Heiligenhafen: Dieses Mal brannte es in einem Patientenzimmer auf der Station 2.