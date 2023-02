Im Haus 2 gab es ein Feuer auf dem Klinikgelände bei Ameos in Neustadt. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down Großeinsatz in Neustadt Ameos: Fünf Verletzte nach Feuer im Zimmer eines Bewohners Von Sebastian Kaiser und Constanze Emde | 21.02.2023, 14:17 Uhr

Kurz nach 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte in Neustadt und Umgebung zum Feuer aufs Ameos-Gelände am Wiesenhof gerufen. Das Zimmer eines Bewohners stand in Flammen. Mitarbeiter wurden auch verletzt.