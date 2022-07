Als Königsbewerber meldeten sich: Wolfgang Nittritz, Jörg Rogge, Peter Smal und Werner Steinfadt. FOTO: oha up-down up-down Schützenfest in Eutin Wolfgang Nittritz, Jörg Rogge, Peter Smal und Werner Steinfadt wollen Könige werden Von Michael Kuhr | 08.07.2022, 08:47 Uhr

In Eutin steigt an diesem Wochenende das Schützenfest. Am Samstag das Kinderfest auf Dechantshorst, am Sonntag der Empfang im Schloss mit dem Umzug und am Montag das Finale des Königsschießens. Vier Schützenbrüder wollen Schützenkönige werden.