Sie verstehen Spaß: Hannah Plate, Hans-Hinrich Plate, der Lockvogel Helmut Linz und Schwimmmeister Reiner Coen. Foto: Malte Kuhr up-down up-down Am Samstag bei „Verstehen Sie Spaß“ in der ARD zu sehen ARD-Lockvogel überrascht Gäste im Strandbad am Malenter Dieksee Von Michael Kuhr | 07.10.2022, 12:09 Uhr

Gäste des Strandbades in Bad Malente-Gremsmühlen werden am Samstagabend in der Sendung „Verstehen Sie Spaß“ deutschlandweit für Vergnügen sorgen. Sie fielen auf den ARD-„Lockvogel“ Helmut Linz und Schwimmmeister Reiner Coen herein. Wie sie das schafften?