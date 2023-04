Die Gastronomin Ruth Herrnberger und der anerkannte Weinkenner Dr. Jürgen Herrnberger aus dem „ViniVersum“ der „Alten Straßenmeisterei“ bietet jetzt zwei alkoholfreie Weine und einen alkoholfreien „Sekt“ an. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Besondere Weinprobe in Eutin „Alte Straßenmeisterei“ Eutin lädt zum Probieren alkoholfreier Weine Von Michael Kuhr | 04.04.2023, 10:32 Uhr

Damit der Rausch der Aromen nicht zu einem unerlaubten Rausch der Sinne am Lenkrad führt, gibt es jetzt im „ViniVersum“ der „Alten Straßenmeisterei“ in Eutin alkoholfreien Wein und „Sekt“. Am Mittwoch (5. April) dürfen Wein und „Sekt“ probiert werden.