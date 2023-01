Der erste Neujahrsempfang der Stadt Eutin fand am 3. Januar 1971 im Haus des Kurgastes am Großen Eutiner See statt. Foto: oha up-down up-down 50 Jahre Neujahrsempfang in Eutin – Teil 1 Als noch der Bundespräsident Gast des Eutiner Neujahrsempfanges war Von Regine Jepp | 11.01.2023, 15:34 Uhr

Bereits seit 50 Jahren gibt es Neujahrsempfänge in Eutin. Stadt und Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“ haben nach zweijähriger Pause am Sonntag (15. Januar 2023) ab 11 Uhr in den Speisesaal der Oberst-Hermann-Kaserne eingeladen. Regine Jepp blickt in drei Teilen auf 50 Jahre Neujahrsempfänge in Eutin zurück und hat dafür in alten OHA-Ausgaben geblättert. Heute Teil 1.