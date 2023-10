300-Einwohner-Dorf Bei Ahrensbök: Windhose zieht Schneise der Verwüstung durch Cashagen Von Claudia Resthöft | 14.10.2023, 13:28 Uhr Eine Windhose zog in der Nacht zu Sonnabend durch Cashagen bei Ahrensbök. Foto: Privat up-down up-down

Massive Schäden richtete eine Windhose in der Nacht zu Sonnabend in Cashagen im Kreis Ostholstein an. Auch die Feuerwehr ist betroffen.