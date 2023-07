Der Opel Corsa landete in einer Kurve in einer Mauer. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Foto: Arne Jappe up-down up-down Polizei ermittelt Unfallursache Ahrensbök: Auto kracht in Mauer des Ausbildungszentrums Von Arne Jappe | 07.07.2023, 09:13 Uhr

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in Ahrensbök krachte der Fahrer mit seinem Opel Corsa gegen eine Mauer und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.