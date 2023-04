Im Gegensatz zu vielen anderen Haltestellen schneidet der Eutiner Bahnhof in der Bewertung seiner „Radabstellanlagen“ durch den ADFC gut ab. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down Pendeln mit Fahrrad und Bahn Fahrradstellplätze: Gute Noten für Eutiner Bahnhof – Plön und Malente durchgefallen Von Sebastian Kaiser | 12.04.2023, 17:19 Uhr

Der ADFC hat in einem kürzlich veröffentlichten Bericht die Fahrradstellplätze an Bahnhaltestellen in Schleswig-Holstein untersucht. Auf der Strecke Kiel-Lübeck fallen allerdings gleich mehrere Bahnhöfe durch. Warum Eutin im Vergleich gut dasteht und was einen guten Radstellplatz ausmacht.