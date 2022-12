Bei einem drohenden Blackout sind die Feuerwehrgerätehäuser und die Turnhalle Anlaufpunkte in der Gemeinde Bosau. Archivfoto: Jessica Lichetzki up-down up-down Feuerwehrhäuser sind die Treffpunkte Die Gemeinde Bosau bereitet sich auf den drohenden Blackout vor Von Michael Kuhr | 01.12.2022, 15:01 Uhr

Bosau Immer öfter wird der „Blackout“ ins Visier genommen – auch in der Gemeinde Bosau. Was passiert, wenn der Strom in der Gemeinde breitflächig ausfällt? Gemeindewehrführer Andreas Riemke gab dem Geschäftsausschuss seine Antworten.