Schule in Ostholstein Abitur jetzt auch in Pönitz: Warum das etwas ganz Besonderes ist Von Melanie Thede | 14.09.2023, 15:00 Uhr „Die Gemeinschaftsschule ist das einzig sinnvolle Schulkonzept", ist Schulleiter Wolfram Henkies aus Pönitz überzeugt. Warum das so ist, hat er im Gespräch mit shz.de erklärt. Foto: Melanie Thede

Als eine von nur sechs Schulen in Schleswig-Holstein bietet die Grund- und Gemeinschaftsschule in Pönitz Unterricht von der ersten bis zur letzten Klassenstufe an. Doch nicht nur das zeichnet die Schule aus, wie Schulleiter Wolfram Henkies erklärt.