Die Vertreter der Serviceclubs aus Ostholstein und Plön freuen sich mit den Vertetern der VR Bank zwischen den Meeren über zusammen 40.000 Euro für gute Zwecke in der Region. Foto: oha up-down up-down Insgesamt 104.000 Euro ausgeschüttet 40.000 Euro von der VR-Bank für Serviceclubs in Plön und Ostholstein Von Michael Kuhr | 03.06.2023, 13:14 Uhr

Für Serviceclubs in ihrem Geschäftsgebiet hat die VR Bank zwischen den Meeren kürzlich 104.000 Euro an Spenden ausgeworfen. Davon entfallen aus Serviceclubs in Ostholstein und Plön 40.000 Euro. Das Geld fließt in viele Projekt in der Region Plön-Ostholstein.