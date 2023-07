Sind beim Sommermusikfest am Jagdschlösschen am Ukleisee dabei: Anja Eva Kreutzfeldt (Gesang), Petra Marcolin (Klavier) und Tina Sola (Tanz). Foto: oha up-down up-down Sommermusikfest zum Jubiläum 40 Jahre Konzerte im Jagdschlösschen sind ein Grund zum Feiern Von Michael Kuhr | 28.07.2023, 05:55 Uhr

40 Jahre schon werden im Jagdschlösschen am Ukleisee in Sielbeck Konzerte angeboten. Das muss gefeiert werden! Dazu findet dort am kommenden Sonntag (30. Juli) ein buntes Sommermusikfest mit verschiedenen Interpreten statt.