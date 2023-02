Bei der Kontrolle eines international verkehrenden Reisebusses stießen Beamte der Bundespolizei am Fährbahnhof Puttgarden auf eine 26-jährigen Mann ohne Einreisepapiere. Foto: Bundespolizei up-down up-down Am Fährbahnhof in Puttgarden 26-jähriger Täter schlägt Polizisten mit der Faust ins Gesicht Von Michael Kuhr | 14.02.2023, 16:12 Uhr

Ein 26-jähriger Mann war in einem internationalen Reisebus am Fährbahnhof Puttgarden von Beamten der Bundespolizei aufgegriffen worden. Bei der Begegnung in der Nacht schlug er einen Polizisten nieder. Warum der Täter in die Psychiatrie kam.