26. Bauernmarkt Malente 2023 Was es rund um die Tews-Kate gibt und welche beliebten Anbieter fehlen Von Claudia Resthöft | 14.09.2023, 08:00 Uhr Seit August ist Inga Matthiesen mit der Organisation des 26. Malenter Bauernmarktes beschäftigt. Foto: Claudia Resthöft

Am kommenden Wochenende wird der Bauernmarkt in Malente noch wie gewohnt stattfinden. 2023 ist die Sebastian-Kneipp-Straße gesperrt. Was die Veranstalter zur Zukunft des Bauernmarktes sagen.