Vier junge Männer sollen einen 16-jährigen Ostholsteiner in Niendorf an der Ostsee von E-Scooter geschubst und erheblich verletzt haben. Foto: oha up-down up-down Polizei sucht nach Zeugen 16-Jähriger in Niendorf von einem E-Scooter gestoßen und angegriffen Von oha/mik | 02.06.2023, 14:15 Uhr

Es passierte bereits am 26. Mai in Niendorf an der Ostsee: Wie die Polizei jetzt meldet, wurde ein 16-jähriger Junge von gleich vier Angreifern von seinem E-Scooter geschubst und angegriffen. Was ihm dabei alles passierte.