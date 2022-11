Die Eutiner Feuerwehr ist eine der ältesten im ganzen Kreis Ostholstein. Seit 150 Jahren gibt es sie im nächsten Jahr und zum Jubiläum Anfang August planen die Aktiven die ganz große Nummer vom Festkommers über einen Umzug durch die Stadt mit Kinderfest, am Abend eine Band mit großem Namen und Sonntag der Ausklang beim Frühschoppen. Schlappe 20.000 Euro Zuschuss zum Fest beantragte Jörg Böckenhauer stellvertretend als Ortswehrführer der Eutiner Feuerwehr für dieses Fest.

„150 Jahre Eutiner Wehr heißt 150 Jahre aktiver Dienst von Ehrenamtler für die Bürger dieser Stadt zu jeder Tages- und Nachtzeit“, sagte Böckenhauer im jüngsten Bauausschuss. Die Planungen für die Jubiläumsparty laufen schon und das Festwochenende vom 4. bis zum 6. August 2023 sei längst geblockt für die Feierlichkeiten. Der Zuschuss der Stadt böte eine gewisse Planungssicherheit, sagte Böckenhauer, ohne aber die Gesamtkosten des Events zu nennen oder den Anteil, den die Feuerwehr neben Manpower dazutut.

Das, was die Eutiner Kameraden bislang planten, klingt groß und teuer. So wollen sie zahlreiche Spielmannszüge und befreundete Wehren einladen für den sternenförmigen Umzug durch Eutin am Samstag. Außerdem soll es Samstagabend eine Jubiläumsparty mit einer „namhaften Band, die auf der Kieler sowie Travemünder Woche“ aufgetreten sei, geben. Olaf Blanck (FWE) gab offen zu, dass er habe schlucken müssen, beim Hören der Summe, nun aber begeistert sei.

Feuerwehr will Eintritt am Abend nehmen beim Konzert

Auf Nachfrage zur Refinanzierung der Veranstaltung nannte Böckenhauer die Idee, abends bei der Band Eintritt zu nehmen von den gut 800 bis 1000 Personen, die in das Zelt passen, das für die Feierlichkeit aufgebaut werden soll. Außerdem sei vom Förderverein ein Kuchenbuffet geplant, dessen Einnahmen gespendet werden sollen. „Wir hoffen, dass Sie zu Ihrer Wehr stehen und uns unterstützen“, appellierte Jörg Böckenhauer abschließend.

Schlechtes Gewissen wegen des Neubaus oder Wahlkampf?

Es mag am bevorstehenden Wahlkampf gelegen haben, dass aus den Fraktionen keinerlei Signale gegenüber der anwesenden Kameraden kamen, dass 20.000 Euro nicht nur fast dem Budget des Stadtfestes entsprechen, sondern vor allem mit der aktuellen Haushaltssituation der Stadt und einem Fehlbetrag von rund acht Millionen Euro nicht zu vereinbaren sein werden. Lediglich die Nachfrage des Hauptausschussvorsitzenden Matthias Rachfahl (CDU) ließ zwischen den Zeilen Skepsis vermuten, als er wissen wollte, weshalb Übernachtungskosten und Gastgeschenke für die befreundeten Wehren auf der Kostenseite der Eutiner auftauchten, wenn als Gast doch auch gut die Rechnung für die eigene Übernachtung selbst getragen werden könne.

Feuerwehr-Jubiläum gilt als freiwillige Leistung

Selbst wenn die Eutiner Fraktionen emotional geschlossen für die Unterstützung des Festes in dieser Höhe stimmten, es bleibt eine freiwillige Leistung, die von der Kommunalaufsicht als vermeidbare Ausgabe gesehen wird und unter anderem dazu führen könnte, dass Eutin am Ende weniger Geld zur Verfügung hat. Wenn Kämmerer Torsten Bruhn sich mit den Fraktionen zu einer im Hauptausschuss verabredeten Konsolidierungsrunde trifft, könnten am Ende noch mehr finanzielle Unterstützungen im kulturellen Bereich dem Konsolidierungsdruck zum Opfer fallen.

Eckernförde hat jährlich etwas übrig und kein Millionen-Loch im Etat wie Eutin

Die Eckernförder Wehr, die Jörg Böckenhauer als Beispiel nannte, hat den Vorteil, dass die Stadt Eckernförde seit Jahren einen Überschuss erwirtschafte und deshalb deren 150-Jahrfeier sogar mit 30.000 Euro unterstützen konnte.