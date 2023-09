Wettbewerb in Timmendorfer Strand 13 Leistungsspangen für erfolgreiche Jugendwehren in Ostholstein Von oha | 19.09.2023, 15:00 Uhr Aufbau des Löschangriffes der Jugendfeuerwehr Bad Malente-Gremsmühlen. Foto: oha up-down up-down

Die Feuerwehren im Kreis Ostholstein können stolz auf ihren Nachwuchs sein. 13 Gruppen traten am Wochenende am Strand von Timmendorf an, um nach der Prüfung die Leistungsspange mit nach Hause nehmen zu dürfen. Ob es alle geschafft haben?