Hilfskräfte waren schon im vergangenen Jahr damit beschäftigt, die Zelte für die Gäste aus dem Ahrtal am Strand des Großen Plöner Sees aufzubauen. FOTO: Alexander Steenbeck up-down up-down Vorbereitungen in Bosau laufen auf Hochtouren 100 Kinder und Jugendliche aus den Flutgebieten im Ahrtal zu Gast am Großen Plöner See Von Michael Kuhr | 19.07.2022, 12:24 Uhr

Die Bosauer Bemühungen um die Hilfe für die Flutopfer gehen in eine zweite Runde: Etwa 100 Kinder und Jugendliche und ihre vier Betreuer werden ab Samstag, 29. Juli, in einem Zeltlager auf dem Gelände des DJO-Heimes am Großen Plöner See erwartet. Sie stammen aus dem Ahrtal-Flutgebiet und kommen aus Mechernich und Euskirchen.